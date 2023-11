Santa Lucia del Mela – Il borgo luciese venerdì è stato parte dell’ “Itinerario slow – Luoghi che hanno un’anima”. Una grande attesa che si è rivelata un successo. Il tour è partito dalla suggestiva location del Santuario della “Madonna della Neve”, dove sono stati accolti un comitato di delegati di Slow Food Italia ETS APS. Un’occasione propizia per approfondire tematiche relative alla salvaguardia della biodiversità e della cultura enogastronomica dello “Stretto di Messina” e per promuovere una politica del cibo sostenibile (lotta agli sprechi,promozione diete sostenibili ed integrazione del contesto urbano con la campagna circostante).

Le dichiarazioni dell’Assessore al Turismo Benedetto Merulla

“Come amministrazione siamo veramente felicissimi”. Questo il commento dell’Assessore al Turismo Benedetto Merulla, che con soddisfazione spiega l’importanza dell’incontro di ieri: “Abbiamo ospitato responsabili di Slow food nazionali, responsabili dell’Area Portuale e gente che lavora con navi da crociera. Abbiamo illustrato loro la storia di Santa Lucia, insieme abbiamo visitato il castello e tutto il centro storico. Al Chiostro del Sacro Cuore è stato organizzato un buffet squisitamente composto da prodotti tipici luciesi. Ringraziamo per questo tutti i produttori di Santa Lucia e le aziende che hanno contribuito. Siamo veramente felicissimi come Amministrazione. Per domani riceveremo di nuovo una responsabile dell’Area Portuale con altri responsabili crocieristi. Questo è un punto di partenza verso un obiettivo che stiamo seguendo. Un lavoro questo che si intreccia con il Borgo Sacro. Proprio al Borgo verranno installate varie gigantografie tra le quali quella della Madonna delle Neve e del Beato Antonio Franco. La Chiesa di San Nicola verrà sistemata, insomma stiamo lavorando per rendere Santa Lucia ancora più accogliente e bella.”

La soddisfazione dell’Amministrazione guidata dal Sindaco On.Matteo Sciotto

Soddisfazione è stata espressa da tutta l’amministrazione guidata dal Sindaco On. matteo Sciotto: “In occasione dell’evento “Mangia e Cambia – Festa della comunicazione agroalimentare slow”, abbiamo avuto l’onore di ospitare una delegazione di Slow Food Italia APS nella nostra cittadina per approfondire tematiche relative alla salvaguardia delle biodiversità e della cultura enogastronomica del nostro territorio. L’incontro, iniziato dal nostro Castello, è terminato dopo una visita guidata nel centro storico con una degustazione di piatti tipici del territorio presso il Chiostro Sacro Cuore. A conclusione della giornata sono intervenuti, Barbara Nappini – Presidente nazionale Slow Food Italia APS, Fabio Di Francesco – Presidente Regionale Slow Food Sicilia APS, Giuseppe La Rosa – Presidente Condotta Peloritani Tirrenici, Cristiana Laurà – Autorità Portuale di Messina. Ringraziamo l’associazione Antiche Torri, la guida Rosalba Gitto e tutti i produttori che hanno partecipato.”