Ormai, a Capo d’Orlando, non si discute di altro nelle ultime settimane. L’ordinanza del Sindaco sulla regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei locali pubblici ha sollevato numerose polemiche.

In effetti, nel documento del primo cittadino Franco Ingrillì, si parla esclusivamente di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e non di regolamentazione delle emissioni sonore che invece sono alla base delle lamentele di alcuni abitanti dell’isola pedonale.

Con l’ordinanza emessa, il Sindaco ha colpito tutti, anche chi, negli anni, non ha mai organizzato eventi che hanno potuto, in qualche maniera, disturbare la quiete pubblica del centro.

A non essere d’accordo sul documento emesso dal Sindaco Ingrillì anche il Presidente del Consiglio Comunale Cristian Gierotto, componente della maggioranza.

“L’ordinanza penalizza tutti in maniera indiscriminata sia al centro che in periferia. Anche quei lavoratori che rispettosi delle leggi, dall’occupazione del suolo pubblico al diritto al riposo, vorrebbero tenere aperti i loro locali” ci ha dichiarato il Presidente Gierotto.

Secondo il presidente del civico consesso “così si lede il diritto al lavoro se indiscriminatamente si penalizzano tutti, per non parlare dei risvolti traumatici per l’occupazione e certamente non affronta il problema dell’inquinamento acustico”.

Gierotto auspica anche che il Sindaco prenda in considerazione una modifica dell’ordinanza emessa.

La volontà di Gierotto è quella di trovare tutti insieme una soluzione condivisa sul problema legato ai rischi che può provocare l’animazione notturna tra i giovani e il disagio dei residenti che continuano a denunciare inquinamento acustico e occupazione abusiva di spazi.