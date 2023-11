Si sono riuniti ieri al, Comune di Milazzo, i sindaci dei Comuni di S. Lucia del Mela, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Monforte S. Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, S. Filippo del Mela, S. Pier Niceto, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico convocati dal sindaco Pippo Midili per affrontare le criticità esistenti all’ospedale di Milazzo.

Le ultime notizie raccontano del ridimensionamento di alcuni reparti e addirittura la chiusura del reparto di ostetricia per la mancata disponibilità di medici a prestare servizio al “Fogliani”. Dopo aver ascoltato la relazione di Midili, i sindaci hanno preso atto della situazione intollerabile che – hanno detto gli amministratori locali – impone una forte presa di posizione congiunta affinché si registri un cambio di rotta nella gestione del comprensorio tirrenico, da anni penalizzato e mortificato da scelte assunte altrove non solo nel settore della sanità.

Per tale ragione tutti, intervenendo singolarmente, hanno concordato, relativamente alla questione Ospedali, sulla necessità di fare fronte comune nei confronti del governo regionale e dell’Asp, al fine di pretendere tutto ciò che è necessario per assicurare il rispetto del diritto alla salute dei cittadini. In tale ottica si è deciso di muoversi in una duplice direzione: da un lato una fase propositiva, dall’altro, in caso di perdurante assenza di riscontri, aprire una fase di protesta, decisa e senza sconti. Per nessuno.

Di conseguenza si è concordato di partecipare con una delegazione di sindaci all’audizione in sesta

commissione Sanità dell’Ars, richiesta dal sindaco di Milazzo per rappresentare la gravità della situazione e, nel frattempo di richiedere anche un nuovo confronto col direttore generale dell’Asp di Messina per avere chiarezza sulle ragioni della mancata implementazione del personale sanitario al presidio di Milazzo, specie dopo le voci che avrebbero evidenziato il mancato scorrimento delle graduatorie, per la volontà degli aventi diritti a scegliere altre strutture sanitarie, anche per questioni logistiche.

E ai vertici dell’Asp si chiederanno le ragioni per le quali l’Asp ha frenato sugli interventi previsti a Milazzo per assicurare il mantenimento del pronto soccorso anche durante i lavori di implementazione dello stesso che sono ormai prossimi ad iniziare.

“Il vaso è ormai colmo – hanno detto i sindaci – ed è pertanto necessario assumere una posizione

forte e decisa, che al di là del colore politico o di qualsiasi altro aspetto, sia finalizzata a dare delle

risposte certe ai nostri cittadini per evitare che gli stessi perdano fiducia nei confronti delle

istituzioni. I due incontri a Messina con l’Asp e a Palermo in commissione dovranno essere decisivi

per ricevere quei riscontri che occorrono per far sì che questo comprensorio di oltre centomila

abitanti, possa fruire di un servizio sanitario nelle strutture di Milazzo e Barcellona efficiente e

funzionale e al tempo stesso far comprendere che questa provincia non può essere la prima a subire

penalizzazioni. Troppe le mortificazioni che abbiamo ricevuto in questi anni. Non ci stiamo più. Si

apre un fronte nuovo che ci vedrà sempre uniti e compatti, con un unico traguardo da raggiungere:

la tutela dei diritti delle nostre comunità”.