Grande soddisfazione per la Pro Loco di Gioiosa Marea che ha inaugurato ieri, presso il Parco Giochi attiguo a Piazza Claudio Villa, la terza piccola “Open Air Library” interamente dedicata ai bambini.

Entusiasmo per l’iniziativa da parte di un folto numero di bambini e genitori presenti che hanno potuto ascoltare, dalla viva voce di Teodoro Cafarelli della Libreria Capitolo 18 di Patti, storie e racconti coinvolgenti. L’Amministrazione Comunale, presente all’evento, ha offerto un gradito rinfresco ai piccoli ospiti. Sull’importanza dell’iniziativa sono intervenuti la presidente della Pro Loco, Vitalba Bongiovì, che ha annunciato tra l’altro il proseguimento del progetto con ulteriori installazioni di piccole librerie all’aria aperta a favore dei residenti e dei forestieri.

Intervenuto anche il Dott.Salvatore Salmeri, Vice Sindaco del Comune di Gioiosa Marea, il quale ha parlato dell’importanza della lettura ai fini di una crescita sana e all’insegna della libertà di pensiero. La piccola libreria all’aria aperta ,che contiene testi di Letteratura infantile avuti in donazione, sarà accessibile a tutti con il sistema prendi, leggi e restituisci. Leggere per conoscere se stessi e gli altri, leggere per viaggiare nel mondo reale e nei mondi della fantasia e dell’immaginazione, leggere per vivere molte vite.