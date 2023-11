Sarà inaugurato domani pomeriggio, a partire dalle 16, nel quartiere palermitano Sperone un murales dedicato al duo comico siciliano composto dai compianti Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Il murales riprende la locandina di un celebre film di Franco e Ciccio ed è stato realizzato su un lato del prospetto di un edificio di sette piani dall’artista pioppese Nino Carlotta nell’ambito del progetto Sperone 167 – Per una comunità della cura. L’edificio in questione si trova in Via Giuseppe Di Vittorio, tra il campetto di calcio in non buone condizioni e l’ex Centro Servizi Sociali.

