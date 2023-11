Il Consiglio Comunale di Mazzarrà Sant’Andrea ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2022. Un traguardo che assume un’importanza fondamentale perché certifica che il Comune della Culla dei Vivai è fuori dal dissesto finanziario che era stato dichiarato nell’aprile 2017 con il Comune retto da una Commissione Prefettizia dopo lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose.

Nel novembre 2017, appena insediatasi, l’Amministrazione guidata dal sindaco Carmelo Pietrafitta si è ritrovata a gestire una situazione tutt’altro che rosea con un’esigibilità delle imposte bassissima e con alcune annualità che nemmeno erano state inviate all’utenza. Ma il nuovo esecutivo non si è perso d’animo, lavorando alacremente sotto diversi aspetti.

La Commissione Prefettizia aveva redatto un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da inviare al Ministero delle Finanze per ripianare il disavanzo esistenze in due annualità. La nuova Amministrazione ha poi redatto una nuova ipotesi e, sfruttando la modifica della normativa, ha previsto che il disavanzo potesse essere colmato in cinque annualità con la condizione che l’ente si sarebbe impegnato a procedere alla razionalizzazione di tutti i servizi e che, nel contempo, le prestazioni per servizi diminuissero del 20% rispetto all’ultimo rendiconto approvato (2015).

Il Comune ha rispettato i due paramenti stabiliti dalla normativa vigente e, nel 2022, ha avuto da parte del Ministero, l’approvazione dell’ipotesi stabilmente riequilibrato con bilanci e rendiconti ai fini della procedura del dissesto che si concludevano nell’anno 2020.

Dopo aver approvato tutti i rendiconti e i bilanci sino all’anno 2020, l’ente ha proceduto all’approvazione dei bilanci e rendiconti sino all’esercizio 2022. L’approvazione di questa documentazione è fondamentale.

L’ente aveva tutti i trasferimenti bloccati. Adesso dovrà inviare le necessarie certificazioni on line alla BDAP (BANCA DATI AMMINSITRAZIONI PUBBLICHE).

Fondamentale è risultato il lavoro svolto nel settore dei tributi che presentava una scarsa esigibilità in termini di incasso. Si è provveduto, in un primo tempo, ad affidare la riscossione coattiva a Poste Italiane, che si è avvalso della procedura della ingiunzione fiscale, ed ultimamente si è provveduto ad affidare la gestione ad una società privata. Il trend degli incassi sta lentamente migliorando e ciò permetterà di diminuire anche l’ammontare del FCDE (FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA). Di rilievo è stata anche la riorganizzazione del personale che è stata inviata alla Commissione per la Finanza locale per l’approvazione. Il lavoro dell’Amministrazione Pietrafitta si è concentrato anche su un importante flusso di entrate, dovutio agli investimenti in opere pubbliche che hanno aumentato notevolmente il patrimonio dell’ente.

“Fin dal nostro insediamento – ha affermato il Sindaco Carmelo Pietrafitta – abbiamo lavorato per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Mazzarrà Sant’Andrea. Questo aspetto non poteva che passare dal’ucita dal dissesto del Comune. Come ho ricordato in altre circostanze, quando ci siamo insediati abbiamo trovato macerie. E da lì ci siamo rimboccati le maniche per ricostruire. Lo abbiamo fatto facendo ordine nel settore tributi, riorganizzando la macchina amministrativa, intercettando tantissimi finanziamenti che hanno radicalmente cambiato il volto del nostro paese. Abbiamo raggiunto un traguardo fondamentale. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al segretario comunale Giuseppe Ore, all’Assessore Nuccio Mandanici, al dottore Calabrese, ai dipendenti tutti, alla vecchia amministrazione del mio primo mandato e a quella nuova. Noi ci abbiamo sempre creduto e abbiamo sempre sostenuto che Mazzarrà unita rinasce!”.

“La soddisfazione è tanta – ha affermato l’Assessore Nuccio Mandanici – Per noi questo risultato certifica la bontà del lavoro svolto dal’Amministrazione Pietrafitta. Questo per noi è un momento davvero significativo che abbiamo atteso a lungo e per il quale abbiamo lavorato senza sosta, senza fermarci mai, cercando di rispettare i tempi imposti dalle normative. Oggi siamo davvero felici perché sappiamo di avere chiuso il cerchio sul nostro obiettivo principale”.

Parole di felicità anche dal Presidente del Consiglio Comunale, Raffaele Torre: “Questo Consiglio Comunale decisivo rappresenta un punto di arrivo per il nostro Comune. L’approvazione del rendiconto 2022 consente di metterci in regola con l’approvazione dei bilanci comunali, con tutti i benefici che ne derivano. Desidero esprimere il mio grazie al Sindaco, alla Giunta, all’intero Consiglio Comunale per il tour de force che ha permesso di raggiungere l’obiettivo. Adesso si può guardare al futuro con più serenità e attuare un’attenta programmazione per il nostro comune e per i nostri concittadini”.