Azienda operante nel settore civile con sede a Capo d’Orlando ricerca una risorsa che si occupi della gestione e direzione dei cantieri.

Nello specifico la risorsa seguirà la contabilità di cantiere, la gestione degli stati di avanzamento lavori e il coordinamento dei fornitori.

Il candidato ideale è in possesso di una laurea in ingegneria/architettura o diploma di geometra ed ha maturato almeno 2-3 anni di esperienza nel medesimo ruolo. Si richiede buona conoscenza dei mezzi informatici, in particolare di Autocad, possesso di patente B, propensione al lavoro in team, flessibilità e dedizione al lavoro.

L’offerta di lavoro si intende riferita ad entrambe i sessi secondo il disposto delle leggi 903/77 e 125/91.