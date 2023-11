Il Melrose Rugby Milazzo torna in campo dopo una settimana di sosta, nella gara della 5a giornata di Serie C Siciliana, e lo fa per la seconda volta davanti al proprio pubblico del “Magistri”.

Domani alle ore 15.00 i gialloblurossi del Presidente Mastroeni cercheranno la seconda vittoria consecutiva in questo campionato. Avversario di giornata sarà il Rugby Palermo, avversario di livello e seria pretendente per la vittoria finale. Palermo è infatti a quota 20 punti in classifica, a punteggio pieno.

In casa Melrose la vittoria nell’ultima partita disputata ha galvanizzato l’ambiente, ma la squadra di coach Insaurralde mantiene saldi i piedi per terra. Lo stesso allenatore argentino carica la sua squadra e l’ambiente in vista della sfida di domenica: “La classifica non conta, e neanche la vittoria conquistata. Da domenica mattina abbiamo iniziato a preparare questa partita, che per noi è importante esattamente come le altre. La squadra è coesa, il clima che si è generato all’interno del gruppo è ottimo, e speriamo di coinvolgere il maggior numero di tifosi possibile per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi. Domenica ci aspetta una partita dura e tesa, ciò che più mi interessa è vedere i ragazzi non mollare e continuare il percorso di crescita che stiamo portando avanti”.

Tutto pronto dunque per la sfida di domenica al “Magistri” di Milazzo. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Melrose Milazzo e l’ingresso alla struttura di via Rio Rosso è gratuito.