La buona notizia per gli utenti del tratto autostradale Barcellona Pozzo di Gotto – Milazzo (e viceversa), alla luce della situazione viabilità nel comprensorio per i noti lavori sul Ponte Mela, è che il pedaggio tornerà gratuito, dal momento che la Regione Siciliana ha stanziato 50 mila euro per il 2023 e 450 mila euro per il 2024 destinati al Cas quale rimborso per i mancati introiti scaturiti dall’esenzione del pedaggio.

Un traguardo, sicuramente. Cui però è seguita una coda polemica non indifferente che vede a singolar tenzone il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Pino Galluzzo, da una parte e Cateno De Luca con la squadra di Sud chiama Nord dall’altra. In mezzo anche il sindaco della Città del Longano, Pinuccio Calabrò. Anche lui è finito sotto la mira dell’attuale primo cittadino di Taormina che stamattina ha tenuto una diretta Facebook dai toni dirompenti nei confronti di Galluzzo e Calabrò, rivendicando l’emendamento per l’esenzione a favore degli automobilisti. Comunicato stampa inviato, cui ha replicato Galluzzo dapprima con un video su Facebook e poi con un comunicato stampa.

L’ATTACCO DELL’AMMINISTRAZIONE DI BARCELLONA P.G. ALLA CITTA’ METROPOLITANA

Cateno De Luca, come detto, ha tenuto una delle sue diretta infuocate sulla faccenda. Ma, precedentemente, oltre agli articoli di stampa, ad accendere la miccia sono stati post social, tra cui quello dell’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto che attaccava ancora la Città Metropolitana di Messina con la quale non sono mancati accesi scontri sulla questione bretella.

“Visto il reiterato silenzio della Città Metropolitana di Messina sui gravissimi disagi che i residenti del barcellonese patiscono con la chiusura del ponte del Mela e il disinteresse dell’Ente rispetto al rimborso al Cas per l’esenzione del pedaggio sulla A20 nel tratto Barcellona-Milazzo, interviene la Regione Siciliana. – si legge – Grazie ad un emendamento presentato dall’onorevole Pino Galluzzo, in seguito alle richieste del sindaco Pinuccio Calabrò e dell’assessore Giuseppe Benvegna, la Regione Siciliana ha stanziato 50 mila euro per il 2023 e 450 mila euro per il 2024 destinate al Cas quale rimborso per i mancati introiti scaturiti dall’esenzione del pedaggio nel tratto interessato. Per competenza territoriale sarebbe dovuta essere la Città Metropolitana a rimborsare il Consorzio Autostrade, ma in assenza di un qualsiasi tipo di interesse ai disagi della popolazione da parte dell’Ente, e grazie al nulla osta del Ministero, è stata la Regione a venire incontro alle istanze del territorio. Il sindaco Pinuccio Calabrò, gli assessori Giuseppe Benvegna e Salvatore Coppolino, nel ringraziare l’onorevole Galluzzo per l’attenzione posta quotidianamente alla problematica, non possono non sottolineare, ancora una volta, il perdurante disinteresse della Città Metropolitana nella vicenda dei lavori al ponte del Mela e soprattutto nella gestione della bretella alternativa”.

IL COMUNICATO DI SUD CHIAMA NORD: “SCIACALLAGGIO POLITICO!”

“Ci troviamo costretti ad intervenire in merito alle ultime dichiarazioni dell’on Pino Galluzzo sull’emendamento che riguarda l’esenzione del pedaggio A20 tra i caselli di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. L’emendamento è frutto del lavoro di Sud chiama Nord. Leggere oggi trionfalistici post o articoli di giornali in cui Pino Galluzzo ne rivendica la paternità lo troviamo ridicolo. La norma è stata scritta e inviata all’assessore Marco Falcone dal nostro gruppo politico. Il riferimento è in particolare al comma 11 dell’art. 4 della manovra approvata in aula.” Lo dichiara il capogruppo all’Ars di Sud chiama Nord Matteo Sciotto.

Sulla vicenda interviene anche il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca: “L’azione di sciacallaggio politico messa in atto da Pino Galluzzo è inaccettabile. Avevamo scelto di non fare proclami rispetto a questo risultato perché siamo abituati a lavorare in silenzio guardando solo all’interesse della gente. Ci troviamo però costretti per riaffermare la verità che siamo stati noi a proporre l’emendamento per l’erogazione di un intervento compensativo in favore del Consorzio Autostrade Siciliane, a seguito dei mancati incassi derivanti dall’esenzione dal pedaggio sull’autostrada A20 tra i caselli di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, autorizzando la spesa di 50 mila euro per l’esercizio 2023 e di 450 mila euro per l’esercizio 2024. Mi corre l’obbligo di ringraziare l’assessore al bilancio Marco Falcone che dopo avermi manifestato la sua condivisione mi ha chiesto di preparare l’emendamento e di mandarne copia per Whatsapp per l’eventuale inserimento nel maximum emendamento del Governo. Quando Falcone mi ha informato che il testo da me predisposto era stato inserito nel maxi emendamento del Governo mi ha ribadito l’inutilità della presentazione da parte del gruppo di Sud chiama Nord di uno specifico emendamento per l’aula. Vorrei dunque invitare l’on Pino Galluzzo per onestà intellettuale a chiarire come sono andate le cose e lo pseudo sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto a smetterla di fare mera speculazione politica attribuendosi meriti che non gli appartengono”.

LA CONTROREPLICA DI GALLUZZO: “BASTA COPRIRE LE INADEMPIENZE DELLA CITTA’ METROPOLITANA”

La diatriba è proseguita tra repliche e controrepliche a colpi di video sui social. Qui ci limiteremo a riportare soltanto i comunicati stampa ufficiali diramati dalle rispettive parti. Non si è fatta attendere la replica scritta dell’onorevole Pino Galluzzo: «”Sud chiama Nord” e l’onorevole Cateno De Luca la smettano una volta per tutte di coprire le inadempienze e la totale disattenzione sulle questioni riferibili alla Città Metropolitana, e quindi al sindaco Federico Basile, riguardo le problematiche sulla zona tirrenica della provincia di Messina. Il Ponte Mela, di esclusiva proprietà e competenza della Città Metropolitana, è diventato ormai una barzelletta per soli ed esclusivi errori della stessa, in ultimo il tirarsi indietro dall’effettuare la vigilanza sulla viabilità alternativa. Il volere continuare la politica dell’attacco gratuito e fazioso, oggi a Tizio e domani a Caio, attraverso dirette social a dir poco stucchevoli, ha raggiunto ogni limite. Pertanto, riferito alla diretta facebook lanciata sul mio conto dall’onorevole Cateno De Luca, il tutto è da definire una ulteriore performance di insulti ed illazioni che invito a ritirare immediatamente».

Sui fatti tecnici relativi all’emendamento, il parlamentare regionale di Fratelli d’Italia specifica: “la manovra di variazione di bilancio è stata interamente voluta e votata favorevolmente ed esclusivamente dal centrodestra e la Regione con tale manovra, riferito all’esenzione del pedaggio da Milazzo a Barcellona, ha sopperito a una ulteriore mancanza e all’incapacità della Città Metropolitana. Come noto, già la prima volta, quando fu applicata l’esenzione, fu frutto di una mia richiesta ed anche l’ulteriore assenso al finanziamento per introdurre nuovamente l’esenzione è frutto esclusivo della volontà del governo Schifani, dell’assessore Falcone e del lavoro della maggioranza di centrodestra a cui appartengo. Chi ha votato contrario alla manovra non può e non deve intestarsi nulla, perché appunto ha votato contrario. L’Aula non ha votato nessun emendamento sul pedaggio proposto da Sud chiama Nord ed asserendolo nel loro comunicato mentono sapendo di mentire».

Insomma, animi accesi per rivendicare quello che di fatto è senza dubbio un buon risultato. La polemica sembra destinata a non fermarsi qui. Staremo a vedere.