Ultimo saluto oggi ad Angela Bottari. L’esponente del Pci, poi Pds, Ds e Partito Democratico, è stata la prima donna deputata messinese.

E in tanti, tra ieri e oggi, sono venuti ad omaggiarla nella sala consiliare di palazzo Zanca dove è stata allestita la camera ardente. Alle 11 invece sono stati celebrati i funerali in forma laica come espressamente disposto dalla ex parlamentare.

Un silenzioso via vai di persone ha fatto capolino nell’aula dove si riunisce di solito il consiglio comunale per salutare Angela Bottari che ha fatto sue le battaglie a favore dei diritti delle donne e sulla parità di genere.