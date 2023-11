Il Consorzio per le Autostrade Siciliane ha reso noto che i lavori di manutenzione della pavimentazione tra gli svincoli di Milazzo e Rometta sono conclusi.

Ragion per cui, riapre la carreggiata in direzione Messina che era stata interdetta al traffico proprio per l’esecuzione degli stessi lavori. Dalle 13 il tratto è tornato transitabile.

I lavori nel tratto inverso, direzione Palermo, erano stati conclusi in un solo giorno. Stavolta la riapertura avviene con mezza giornata di anticipo per lenire i disagi degli automobilisti che, nelle giornate interessate, sono stati costretti a utilizzare la SS113 per i loro spostamenti.