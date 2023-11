Nel 2022 si sono verificati in Sicilia 10.444 incidenti stradali che hanno causato la morte di 226 persone e il ferimento di altre 15.199.

Sono numero forniti dall’Istat con un suo focus. Rispetto al 2021, si registra un aumento del 5% degli incidenti e del 5,2% dei feriti. Le vittime sono il +0,4%, in pratica una in più rispetto all’anno prima. La provincia con il maggior numero di incidenti mortali è quella di Catania, nella quale si sono registrati 52 morti. Cinquanta i morti sull’asfalto nel Palermitano e 30 in provincia di Messina.

Il maggior numero di incidenti è avvenuto su strade urbane (77%) del totale, causando 117 morti e 11.134 feriti. La maggior parte degli incidenti stradali avviene tra due o più veicoli (73,1%); la tipologia di incidente più diffusa è lo scontro frontale-laterale (3.984 casi, 39 vittime e 6.131 feriti), seguita dallo scontro laterale (1.366 casi, 11 decessi e 1.870 persone ferite). La tipologia più pericolosa è l’urto con ostacolo accidentale (6,6 decessi ogni 100 incidenti), seguono lo scontro frontale e l’investimento di pedone (entrambe rispettivamente con 4,5 morti ogni 100 incidenti) e la fuoriuscita (3,4 decessi ogni 100 incidenti).

Nell’ambito dei comportamenti errati di guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza, la velocità troppo elevata e la guida distratta sono le prime tre cause di incidente.