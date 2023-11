Grande successo, con la partecipazione di 58 alunni della scuola primaria dell’istituto comprensivo “G.Marconi“ per lo screening oculistico gratuito organizzato dal Lions Club di Sant’Agata Militello, presieduto dall’Architetto Sandra Russo.

Il service ha riscosso il placet del dirigente scolastico Ing. Antonio Macula che ha inoltrato alle famiglie una lettera per “promuovere il concetto di benessere fisico e psicologico degli alunni e quindi dare un contributo per una crescita armoniosa degli stessi”. Allo screening visivo, si sono sottoposti tutti gli alunni dell’Istituto (Alcara li Fusi, Militello Rosmarino e Sant’Agata Militello) delle classi seconde e quarte della Scuola Primaria, nei giorni scorsi, nel plesso santagatese, all’interno del “camper oculistico”, una vera e propria Unità Mobile Oftalmica dotata di un’attrezzatura oculistica completa per la visita, acquistato dai Lions e dato in comodato all’Unione Italiana Ciechi.

Il camper viaggia per tutte le piazze italiane, offrendo visite gratuite di prevenzione seguite da autorevoli medici specialisti contattati per l’occasione proprio dal Lions International e dall’UICI e che consente di diagnosticare precocemente le più frequenti malattie oculari. Le visite sono state effettuate di mattina dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e di pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:00, dai medici oculisti, Dottori: Salvatore Amata, Maria Celsa e Tullio Franchina , che l’intero sodalizio di servizio ringraziano per la loro gentilissima disponibilità nel visitare i piccoli pazienti.

“In questa fascia di età- afferma la presidente Sandra Russo- è possibile individuare patologie, che se precocemente diagnosticate, e, adeguatamente trattate, possono regredire. La prevenzione è fondamentale. Nei primi giorni del mese di dicembre, precisamente giorno 1 e 4, nei plessi di Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino e Sant’Agata, a cura della delegata distrettuale , Dottoressa Maria Briguglio, oculista pediatrica e dell’ortottista, Dottoressa Maria Luisa Monteleone, il nostro Club sarà impegnato nel Service “Sight for Kids”, campagna di prevenzione dell’ambliopia, riservato ai piccoli della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Marconi”. “Ringrazio – conclude la presidente Russo – il dirigente scolastico Ing. Macula, i medici oculisti, le maestre e tutti i piccoli pazienti”. Allo screening ha inoltre partecipato il past president , Dottore Umberto Musarra, ginecologo del Giglio di Cefalù, già primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sant’Agata Militello.