Momenti di tensione e paura, ieri sera, nella centralissima piazza Mario Sciacca (conosciuta da tutti come piazza Liberty).

Una donna straniera, di circa 60 anni, ha causato panico nei pressi di un noto locale della città brandendo in mano un coltello con una lunga lama. La donna, in evidente stato di alterazione psico fisica, ripeteva in continuazione frasi minacciose indirizzate a un presunto uomo.

L’allarme è arrivato tempestivo alla Polizia di Stato che ha inviato subito sul posto una pattuglia. Gli agenti si sono avvicinati alla donna e, dopo aver instaurato un dialogo, sono riusciti a farla desistere e gettare a terra l’arma. La donna, poi è stata portata via e condotta al locale Commissariato. FOTO: Archivio