Sulla dinamica del delitto, il legale del giovane ha sostenuto che, a seguito di un litigio, la ragazza avrebbe cercato di suicidarsi dandosi fuoco, cospargendosi di benzina e riuscendo dopo che il suo fidanzato avrebbe provato a fermarla. “Un terribile incidente”, lo ha definito l’avvocato. Il tentativo di far spaventare il fidanzato – ha sostenuto – per farlo tornare sui suoi passi dopo che aveva scoperto uno scambio di messaggi con un altro ragazzo e voleva lasciarla.

Sul corpo abbandonato in un dirupo senza chiamare i soccorsi, il legale di Morreale ha parlato di un errore dovuto al panico e per esaudire un desiderio della ragazza in quanto quel luogo aveva un valore speciale per la loro relazione.