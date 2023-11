Lo scorsa domenica, presso i locali del Centro di aggregazione giovanile “Fabrizio Ripa”, l’associazione Villafranca Giovane ha festeggiato con i bambini e con tanto di torta e candeline, il suo dodicesimo anniversario di fondazione.

“Il 12 Novembre 2011 apriva i battenti il Centro d’Aggregazione Giovanile “Fabrizio Ripa”, – ci dice l’assessore Nino Costa – grazie alla lungimiranza dell’Amministrazione Comunale dell’epoca e la forza di volontà di un gruppo di giovani che giorno dopo giorno hanno costruito una realtà solida e compatta. Oggi a 12 anni di distanza non posso che ringraziare tutte le Amministrazioni che si sono susseguite, tutti i giovani che si sono giornalmente impegnati e tutte le famiglie che hanno creduto in questa splendida realtà Buon Compleanno CAG, Ad Maiora! Eccellenza Villafranchese e non solo!”