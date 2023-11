Il Sindaco e l’ Amministrazione Comunale di Merì hanno annunciato che ieri pomeriggio sono stati nominati l’amministratore unico e il revisore dei conti dell’Azienda Multiservizi. I ruoli saranno ricoperti dall’ingegnere Michele Trimboli e dal Dottore Mario Giuseppe Fazio.

L’Azienda gestirà la messa in funzione della Farmacia Comunale Rurale e di eventuali ulteriori servizi in favore della cittadina. “Si sta quindi portando a compimento un lungo iter amministrativo che doterà il nostro paese di un servizio essenziale per tutti i cittadini, che potranno usufruire finalmente di una attività che migliora il diritto alla Salute di tutti noi. – riferisce il sindaco Filippo Bonansinga – Esprimo quindi la grande mia soddisfazione per la realizzazione di un punto essenziale del nostro progetto amministrativo, nella convinzione che il Comune si arricchisce di un ulteriore servizio di primario interesse, a servizio di tutti i cittadini. Formulo i migliori auguri di buon lavoro ai professionisti scelti con attenzione e scrupolo e li ringrazio per l’impegno assunto. Ringrazio il Dottor Fabio Sciuto, Presidente di Assofarm Sicilia, insieme a tutto lo staff del Centro Studi, per averci sostenuto nella realizzazione della Azienda Speciale Multiservizi Merì. Un sentito ringraziamento va a tutti i nostri Consiglieri di Maggioranza che, anche in questo frangente, hanno operato per il bene comune del paese, contribuendo in maniera decisiva alla realizzazione di questa importantissima opera“.

“Finalmente, dopo un lungo percorso, siamo riusciti a costituire l’Azienda Multservizi Merì che gestirà la farmacia comunale – afferma l’Assessore Carmelo Arcoraci – Percorso travagliato che è passato più volte dal Consiglio Comunale. Ma questa amministrazione ha voluto a tutti i costi centrare questo obiettivo che era prioritario nel nostro programma elettorale. La costituzione dell’azienda è stata un passo fondamentale per l’apertura della farmacia. Il prossimo passo sarà quello di affidare il servizio per la fornitura degli arredamenti. Nel frattempo, l’Amministratore della società potrà mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per una pronta apertura del servizio di farmacia. Auguro buon lavoro all’ingegnere Michele Trimboli, certo che le sue competenze potranno portare a risultati eccellenti per la cittadinanza di Merì che, per troppi anni, è rimasta orfana di una farmacia”.