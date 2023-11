Lunghe code nel primo pomeriggio in ingresso a Boccetta e verso la zona nord, in direzione Palermo, sulla Tangenziale A20.

Rallentamenti anche in senso contrario per i veicoli che viaggiavano in direzione Messina. I rallentamenti sono proseguiti fin quando non è stato rimosso il camion che era rimasto fermo sulla carreggiata.

Per evitare i disagi, l’autista del mezzo si è accostato quanto più possibile a lato della barriera laterale di protezione.