Il Consiglio Comunale di Longi, riunitosi ieri sera in Sessione straordinaria, ha approvato due variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e tre debiti fuori Bilancio, riguardanti alcuni contenziosi e spese legali.

La prima variazione di Bilancio è stata attuata con i 6 voti favorevoli dei Consiglieri di maggioranza presenti, mentre si sono astenuti i 2 componenti del gruppo di minoranza; il mutamento si riferisce alla transizione digitale, con un finanziamento di 1.683 euro. La seconda variazione (che ha ricevuto la medesima votazione), invece, ammonta a 10.172 euro e riguarda l’adeguamento alla piattaforma digitale nazionale (quindi sempre nell’ambito della digitalizzazione).

Il primo debito fuori Bilancio risale a un giudizio vertente tra il Dott. Geol. Savoca Antonino e il Comune di Longi del 4 Ottobre 2022 e, in base a una conciliazione, l’ente comunale longese dovrà pagare la somma di 11.500 euro contro una richiesta iniziale di circa 45.000 euro. Il secondo debito si riferisce all’atto di esproprio di una porzione di terreno comunale, con un importo di spese legali di 7.786 euro. Infine il terzo debito è riferito al risarcimento danni a una tomba situata nel cimitero comunale, che è stata lesionata in seguito al crollo di un muro; il Comune di Longi dovrà pagare la cifra di quasi 11.000 euro più le spese. I tre debiti fuori Bilancio sono stati attuati con 6 voti favorevoli e 2 astenuti.

Il civico consesso longese ha poi ratificato una Deliberazione di Giunta Comunale, per il prelievo dal Fondo rischi contenzioso di 10.757 euro. Questa somma viene accantonata per il pagamento di una parte dei debiti fuori Bilancio. Sono stati anche adeguati gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione per l’anno 2024, con un incremento lieve dovuto all’ISTAT; questo argomento all’ordine del giorno è propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione 2024.