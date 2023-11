Sarà a Messina la prossima settimana il nuovo comandante della Polizia municipale. Si tratta di Maurizio Cannavò, originario di Giarre, attualmente alla guida dei vigili urbani di Ragusa.

Per 36 mesi guiderà gli agenti della municipale prendendo il posto di Stefano Blasco, che dopo l’iniziale proroga ha visto concludersi il comando presso il comune di Messina. Stesso istituto che consentirà adesso a Cannavò di prendere in mano la gestione dei vigili urbani per un periodo di 36 mesi. Proprio la disponibilità di tre anni di Cannavò ha fatto optare per portarlo a Messina con il “comando” e non avviare l’iter per una selezione con un contratto a tempo determinato per il successore.

Ma il comando da un altro Comune, però, ha offerto la possibilità di non dover passare per la necessaria autorizzazione della Cosfel, la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali, che deve dare disco verde a qualsiasi assunzione di un Comune che è sotto procedura di riequilibrio. Blasco non avrebbe potuto garantire i 36 mesi visto che ha già trascorso 18 mesi in riva allo Stretto e al massimo avrebbe potuto ricoprire un incarico per altri 18.