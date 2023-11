“Un durissimo colpo alla sanità della nostra città“. Giuseppe Stagno, responsabile di Udicon Milazzo, alza la voce contro la paventata chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Fogliani di Milazzo.

Una vicenda che sta sollevando preoccupazioni significative nella comunità locale, anche alla luce del destino del pronto soccorso, il cui futuro sarebbe ancora incerto.

“La chiusura del reparto di Ostetricia e Ginecologia – ha dichiarato Stagno – è inaccettabile e mette a rischio la salute delle donne della nostra comunità. Non possiamo permettere che servizi essenziali vengano trasferiti altrove, compromettendo l’accesso e la qualità dell’assistenza“.

Le motivazioni sarebbero legate alle difficoltà riscontrate dall’Azienda sanitaria a reperire personale, soprattutto nelle fasce orarie notturne.

Lo “spettro” della chiusura aleggia anche attorno al Pronto soccorso per cui sono in previsione dei lavori di potenziamento, ma non è ancora stata individuata una location adeguata.

“La salute dei nostri cittadini non può essere messa in secondo piano – continua Stagno – è fondamentale garantire servizi sanitari locali che siano facilmente accessibili. Udicon si impegna a portare avanti questa battaglia e chiede a gran voce una pianificazione sanitaria che tenga conto delle reali esigenze della comunità“.