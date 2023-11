Disposti nuovi accertamenti nel processo d’Appello per la morte, avvenuta subito dopo il parto, della cantante messinese Lavinia Marano.

Il giudice monocratico di primo grado, Rita Sergi, quasi un anno fa condannava quattro medici a un anno di reclusione (con pena sospesa) e ne assolveva sei. Oggi arriva la richiesta formulata dal sostituto procuratore generale Adriana Costabile per ulteriori accertamenti in capo ai quattro condannati (Onofrio Triolo, Antonio Denaro, Roberta Granese e Vittorio Palmara).

Il prossimo 5 dicembre verrà affidato l’incarico ad uno specialista in medicina legale (il professore Stefano De Pasquale Cerrati) e un ginecologo (il dottore Paolo Scollo Direttore della Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania). A loro viene chiesto di accertare come si legge nell’ordinanza della Corte d’Appello «se vi sia stata negligenza imprudenza o imperizia nella scelta di disporre l’induzione medica al travaglio della paziente Marano Lavinia; se immediatamente dopo il parto cesareo la stessa paziente avrebbe dovuto essere sottoposta ad infusione continua di nalador al fine di prevenire l’atonia post partum dell’utero; se dopo il parto cesareo avrebbe dovuto la paziente essere ricoverata in reparto di terapia intensiva perché altamente esposta al rischio di emorragia; se, dopo il verificarsi dell’emorragia avrebbe dovuto essere praticata immediatamente una isterectomia ovvero se era conforme alle linee guida e alle condizioni concrete della paziente la scelta di applicare il Bakri Baloon; se, dopo l’intervento di cui al punto che precede, erano state approntate tutte le misure necessarie consigliate dalla buona pratica medica o dalle linee guida per monitorare la paziente al fine di assicurare un pronto intervento nel caso in cui il sanguinamento fosse proseguito; se dopo tale ultimo intervento avrebbe dovuto la paziente essere ricoverata in reparto di terapia intensiva perché altamente esposta al rischio di emorragia; se eventuali condotte negligenti, imprudenti o imperite siano caratterizzate da colpa grave o da colpa lieve e se esiste un nesso causale tra le scelte o le condotte commissive o omissive di ciascuno degli imputati, così come oggetto di contestazione, e l’evento morte occorso alla paziente».