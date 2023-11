Sono state archiviate le indagini per le ipotesi di abuso d’ufficio nei confronti del segretario comunale di San Marco d’Alunzio Gabriele Pino e dalla responsabile dell’area finanziaria Grazia Curasì.

Il Gip del Tribunale di Patti Andrea La Spada ha accolto la richiesta di archiviazione del fascicolo formulata dal pubblico ministero, sostituto procuratore Antonietta Ardizzone, che non ha riscontrato i presupposti per ipotizzare le contestazioni di abuso a carico dei due funzionari a seguito di un esposto presentato da una dipendente dello stesso ente aluntino, Lsu già addetta al servizio di trasporto alunni la quale denunciò che per lo stesso servizio da cui era stata estromessa fosse stato impiegato altro personale sprovvisto della carta di qualificazione del conducente.

Il mezzo, un minivan da otto posti più il guidatore che era stato noleggiato dal comune a copertura del servizio per gli alunni nella parte più alta del paese, fu quindi sottoposto a fermo amministrativo dai Carabinieri.

A rappresentare nel procedimento l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Filippo Miracula, l’avvocato Salvatore Cinnera Martino che nelle memorie difensive ha sottolineato la correttezza delle procedure seguite, con richiesta d’autorizzazione ai genitori per l’accompagnamento con mezzo privato e manifestazione d’interesse al personale interno per la disponibilità alla conduzione del mezzo per cui, secondo normativa, è necessaria la sola patente automobilistica B.

Il pubblico ministero nella sua richiesta d’archiviazione evidenziò quindi l’azione “trasparente” dell’amministrazione comunale “ovviando alle carenze economiche e di personale mediante ricorso a procedure alternative non irregolari”. Risultanze che il Gip ha accolto nel decreto di archiviazione delle indagini.