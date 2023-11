Stop idrico di 24 ore a partire dalle 7 di domani. Se tutto va come deve, l’acqua potrebbe tornare a scorrere anche prima riducendo ancora di più i disagi che la mancanza di acqua comporterà per i messinesi.

Ma l’aver programmato tutto per tempo, lascia dei margini di azione molto ampi all’Amam e non ha reso necessaria la chiusura preventiva di scuole e uffici. Ci sarà il tempo per approvvigionare i serbatoi e consentire così di non patire la mancanza di acqua nella giornata di domani. L’acqua nella condotta idrica verrà sospesa alle 7 e un’ora dopo sarà attivato in modo permanente il COC fino alla normalizzazione dell’erogazione idrica.

Trenta le linee a disposizione della popolazione per segnalare allo 09022866 e non all’Amam eventuali problematiche che si dovessero presentare. Sono state predisposte 9 postazioni per la distribuzione di acqua potabile, fra rubinetti fissi e autobotti. In particolare, 3 i rubinetti fissi presso gli impianti: sede Amam (viale Giostra – Ritiro), via Girolamo Savonarola (incrocio via Onofrio Gabriele, nei pressi di piazza Castronovo), viale Europa (nei pressi dell’Ospedale Piemonte) e viale Principe Umberto (nei pressi del serbatoio Torre Vittoria – incrocio con via Michele Amari).

Le autobotti, 6 in tutto comprese quelle fornite anche da altri comuni, dall’Esercito e dalla Forestale stazioneranno sul viale Annunziata (incrocio tra via Ciaramita e via Antonino Agostino, di fronte al rifornimento Esso), a piazza Francesco Fazio (Camaro), sul viale Principe Umberto (nei pressi del serbatoio Torre Vittoria – incrocio via Michele Amari) sulla S.S. 114 (nei pressi della salita Zafferia – Parcheggio Centro Commerciale Today), a piazza Granatari (sulla S.S. 113 dir km 11,00 – all’incrocio con via Nuova) e a piazza della Repubblica (di fronte alla stazione Centrale). Sono state attenzionate le necessità dei soggetti fragili, che sono già censite dalla Messina Social city e anche quanti nel frattempo ne hanno fatto richiesta.

Gli interventi si concluderanno nell’arco di 24 ore, salvo imprevisti e condizioni meteoclimatiche permettendo. Dalle 7 di sabato mattina verrà ripristinata l’erogazione idrica, che si normalizzerà entro la giornata di domenica 19 novembre. Gli altri cinque stop idrici sono previsti il 15 dicembre, il 13 gennaio, il 16 febbraio, il 15 marzo e l’ultimo il 5 aprile.