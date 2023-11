Prenderà il via nella giornata di domani nel Comune di San Marco d’Alunzio il programma di formazione “In Rural We Trust”, finanziato dal progetto Erasmus dell’Unione Europea e proposto da “Inesto“, una startup innovativa social benefit e Associazione di promozione sociale per la realizzazione di corsi internazionali.

Il programma “In Rural We Trust” si svolgerà dal 17 al 24 Novembre e l’Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio ha accolto favorevolmente la proposta di “Inesto“, in un’ottica lungimirante.

La startup “Inesto” ha coinvolto i pionieri del mondo rurale di tutta Europa a partecipare al suo programma di formazione “In Rural We Trust“; si tratta di un traing course internazionale, per la rigenerazione sostenibile di borghi rurali siciliani, finanziato dal programma Erasmus dell’Unione Europea e dall’Agenzia Nazionale per la Gioventù. Il corso sarà incentrato sul tema dello sviluppo rurale, attraverso l’incremento della capacità di gestione del lavoro giovanile.

Il progetto riunirà 24 operatori giovanili provenienti da Italia, Spagna, Francia, Turchia, Grecia, Irlanda e Polonia e si terrà nel Comune di San Marco d’Alunzio; gli operatori potranno godere delle bellezze naturali e paesaggistiche del luogo e studiare in tutta serenità e tranquillità. Il progetto è stato creato in collaborazione con partner internazionali e proprio con il Comune di San Marco d’Alunzio, dove sarà realizzato. I partecipanti lavoreranno allo sviluppo e all’integrazione di buone pratiche e nuove metodologie di attività di educazione non formale, a beneficio degli operatori giovanili e delle loro comunità rurali. Alla fine di questo programma di 7 giorni, gli operatori avranno acquisito nuove competenze e nuove conoscenze, per diventare un facilitatore di villaggio nella Regione di appartenenza.

L’intero paese sarà la sede del corso che, come ha dimostrato negli anni, si presta a questo tipo di attività congressuali e laboratoriali, che si svolgeranno in spazi messi a disposizione dal Comune, come l’Auditorium Santa Maria dei Poveri e il Palazzo dei Congressi Margherita di Navarra, e tutti i partecipanti alloggeranno negli spazi dell’Albergo diffuso comunale. “Speriamo che questo progetto Erasmus sia il primo di una lunga serie, per far conoscere anche all’estero il Comune di San Marco d’Alunzio – dichiara l’Amministrazione Comunale -“.