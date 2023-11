Si trovava ristretto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto per scontare una pena definitiva a due anni e quattro mesi di reclusione, con fine pena fissato al Febbraio 2025, inflittagli dal G.U.P. del Tribunale di Patti, perché ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti ai danni della madre e del fratello minore nel maggio del 2020.

Con ordine di carcerazione, l’1 Dicembre 2022, un 26enne di Sant’ Agata Militello, era stato tradotto nel carcere di Barcellona P.G. per l’esecuzione della pena.

Nel corso della detenzione, il legale di fiducia nominato, Avv. Daniele Corrao, ha presentato al Tribunale di Sorveglianza di Messina, istanza di concessione di misura alternativa alla carcerazione. In accoglimento della richiesta avanzata dal legale, è stata concessa la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e disposta l’immissione in libertà dell’uomo con l’assolvimento delle relative prescrizioni comportamentali.