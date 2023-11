Il pasticciere di Falcone Santo Mancuso è stato premiato per la Miglior Pizza DOC Dolce 2023 alla nona edizione del Campionato Mondiale di Pizza DOC, che si è svolto dal 13 al 15 Novembre presso l’Area NEXT di Capaccio Paestum in Provincia di Salerno.

Santo Mancuso ha condiviso questo premio speciale con Matteo Mannucci, in una kermesse che ogni anno si afferma sempre più globale e popolare e con concorrenti, provenienti da tutto il mondo.

Il Campionato Mondiale di Pizza DOC è stato caratterizzato anche da interviste, salottini, gare per gli istituti alberghieri con il Pizza DOC School, recensioni, DOC Talk con gli interventi di esperti del settore, gare di abilità. L’inizio del Campionato è avvenuto Lunedì 13 Novembre, con la registrazione dei visitatori e l’apertura dell’Area Expo; in seguito si è discusso sul Mondo Pizza e sul rapporto tra vino e pizza. Martedì 14 Novembre si è parlato di pizzaioli del futuro, di guide e recensioni per pizzerie, dell’idea di business e dell’analisi dei costi in pizzeria. Mercoledì 15 Novembre si è tenuta la gara Pizza DOC Lovers e nel pomeriggio si sono svolte le premiazioni, tra cui quella che ha riguardato Santo Mancuso.