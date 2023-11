Semaforo verde per avviare l’iter che porterà all’apertura delle rampe mai utilizzate per raggiungere direttamente la galleria di collegamento Giostra-Annunziata alla tangenziale.

Ieri mattina in Prefettura si è svolto un incontro fra il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria, Francesco Sorrentino, e il Vicesindaco del Comune di Messina, Salvatore Mondello, insieme al Prefetto Cosima Di Stani, per attivare «i raccordi tecnico-istituzionali relativi all’opera di completamento e la messa in sicurezza idrogeologica dei Viadotti “O” e “P” presso lo svincolo di Giostra».

Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 22 giugno 2023, infatti, sono stati finanziati i lavori in argomento e il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche è stato individuato stazione appaltante.

Nominato il RUP e acquisita la documentazione di interesse dall’Ente comunale, si procederà adesso ad aggiornare il progetto di fattibilità tecnico-economica, attività propedeutica al completamento e messa in sicurezza idrogeologica dei Viadotti.

All’incontro ha partecipato anche il Consigliere del Ministro dei Trasporti e Infrastrutture, dott. Francilia.