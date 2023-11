Si è svolta in Questura la cerimonia dedicata ai poliziotti distintisi per il loro impegno e i risultati ottenuti. A loro va il ringraziamento del Questore Ioppolo per il quotidiano spirito di sacrificio e la profonda dedizione con la quale hanno agito per il bene e la sicurezza dei cittadini.

Durante la cerimonia, alla presenza del Questore Ioppolo, del Vicario Borelli e dei Funzionari della Questura di Messina, sono stati consegnati loro gli attestati di riconoscimento per il lavoro svolto: due promozioni per merito straordinario, un encomio e tre lodi.

Assegnati altresì la Medaglia di Commiato e il Foglio di Congedo ai poliziotti da poco in quiescenza, per il servizio reso e per l’alto senso del dovere dimostrato nel corso della loro lunga e articolata carriera, quali appartenenti alla famiglia della Polizia di Stato.