“L’approvazione della manovra d’assestamento da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana contiene provvedimenti importanti a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori”.

Lo afferma l’on Giuseppe Laccoto, presidente della Commissione Salute all’ARS. “Voglio evidenziare lo stanziamento di 50 milioni di euro che andranno ad abbattere i rialzi dei mutui casa a tasso variabile: una norma attesa da tante famiglie siciliane che hanno un ISEE inferiore a 30 mila euro e che devono fare i conti con un aumento esponenziale delle rate.

Boccata d’ossigeno anche per i Comuni per i quali è stata ottenuta l’erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti regionali entro la fine dell’anno ed è passata anche l’integrazione oraria dei lavoratori Asu. Un passaggio importante, questo, nell’ottica del percorso di stabilizzazione per il quale la via obbligata è il confronto con il Governo nazionale”.