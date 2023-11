Sono stati disputati oggi pomeriggio due recuperi del Campionato di Prima Categoria, con l’ORSA Promosport e il Giardini Naxos che hanno ottenuto due importanti vittorie.

Nel Girone C l’ORSA Promosport (nella foto la vittoria dello scorso turno contro il Pro Falcone) ha battuto nettamente 5-0 il Lipari, nel recupero della settimana giornata del torneo (l’incontro, in programma inizialmente il 4 Novembre scorso, era stato rinviato viste le impervie condizioni meteo, che avevano impedito alla formazione ospite di raggiungere Barcellona Pozzo di Gotto). Il match è stato deciso dalla doppietta di Materia e dalle reti di Crisafulli, Milone e Lanza; con questo successo l’ORSA sale in quarta posizione in classifica con 16 punti, a 1 punto dal Terme Vigliatore e a 6 lunghezze dalle capoliste Città di Villafranca e Monforte San Giorgio.

Invece nel Girone D il Giardini Naxos ha superato in casa 3-2 lo Zafferana, nella continuazione della sesta giornata di Campionato, interrotta al 25′. La gara è stata ripresa dal minuto dell’interruzione, con il Giardini che si è imposto con i gol di Pafumi, Rizzo e Aversa. Con questa vittoria il Giardini Naxos raggiunge con 14 punti al quinto posto in classifica, in piena zona playoff, il Città di Santa Teresa; in vetta si trovano appaiate a 19 punti il Casalvecchio Siculo (avversario del Giardini nel prossimo turno), l’Akron Giarre e il Calcio Santa Venerina.