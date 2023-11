Dopo la recente intercettazione di un finanziamento di 2,2 milioni di euro per il consolidamento dell’abitato di via Aldo Moro, situato al centro della popolosa contrada San Giovanni, i vertici comunali tornano a concentrare l’attenzione su Patti Marina.

Gli estremi eventi meteorologici, ormai sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, hanno riproposto con forza la necessità di avviare a stretto giro i lavori di convogliamento delle acque meteoriche a monte della frazione balneare. Dopo i pareri positivi espressi in conferenza dei servizi nei mesi scorsi da Genio Civile, Asp di Messina, Soprintendenza, Italgas, Capitaneria di Porto e Ispettorato ripartimentale delle Foreste, l’amministrazione comunale aveva approvato i progetti esecutivi e affidato a due distinte ditte gli interventi di mitigazione del rischio idraulico.

Fari puntati sul primo progetto, che prevede la messa in opera di uno scudo idraulico tra la via Tenente Natoli e il torrente Montagnareale per un importo pari a 730mila euro, finalizzato alla mitigazione dei fenomeni di allagamento che sempre più spesso si verificano nell’abitato di Patti Marina. I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva ed efficace alla ditta Alak Srl, ma l’esecutivo a guida Bonsignore ha dovuto sostituire in corsa il responsabile unico del procedimento per sopravvenuta indisponibilità del precedente funzionario tecnico. La nuova nomina, formalizzata in questi giorni, consentirà all’Ente di procedere spedito lungo l’iter e di non incorrere nella revoca del finanziamento.

A questo punto si attende solo l’avvio dei cantieri, già rimandato nei mesi scorsi per non rischiare di mettere in ginocchio le attività commerciali della frazione balneare duranti i mesi estivi, considerato che gli interventi dovrebbero interessare anche la spiaggia in maniera piuttosto invasiva. L’opera di mitigazione del rischio idraulico su Patti Marina rappresenta il primo intervento organico sulla rete di convogliamento delle acque meteoriche dopo il terremoto del 1978. I lavori puntano a modernizzare l’ormai obsoleto sistema di deflusso delle acque, principale responsabile dei gravi allagamenti registrati negli ultimi anni con sempre maggiore frequenza lungo la litoranea.