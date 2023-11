“In questi giorni che precedono l’Avvento, l’associazione Matumaini Speranza onlus propone una raccolta di alimenti pediatrici e prodotti per l’igiene, da donare alle famiglie dei piccoli pazienti del Centro Cardiologico Pediatrico Mediterraneo Bambino Gesù di Taormina (CCPM)”. È l’appello lanciato sui social dalla Presidente dell’associazione, Carnen Falletta che, ancora una volta è scesa in campo, per dare un aiuto concreto.

Ecco di seguito l’elenco dei prodotti utili:

– Omogeneizzati di carne di vari tipi

– Omogeneizzati di frutta

– Crema di riso

– Crema mais e tapioca

– Pappe lattee

– Biscotto Granulato

– Salviette imbevute

– Traverse salvaletto

– Biberon per neonati

– Pannolini varie misure

L’associazione ha istituito due punti di raccolta. L’agenzia di spedizioni Mail Box, in via Vittorio Veneto n.38, a Milazzo, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18, da oggi fino al 30 novembre. La parrocchia Santa Maria Assunta, la domenica prima e dopo la Santa Messa delle 10:30 e delle 18, oppure Chiesa di Gesù e Maria, sempre la domenica, prima e dopo la messa delle 8.