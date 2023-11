“Evviva la ricerca”, la frase che ha preceduto il lancio dei palloncini, rigorosamente blu. Un gesto semplice, ma dall’alto valore simbolico, a rappresentare nella “Giornata mondiale del diabete” l’attenzione e l’impegno rivolto alla sensibilizzazione della malattia cronica, purtroppo sempre più dilagante nelle società moderne.

Ma proprio grazie alla ricerca, ad oggi si conoscono sempre meglio le cause e i sintomi, offrendo in molti casi la possibilità di prevenire la malattia e di affrontarla in maniera sempre più mirata. Da anni impegnata sul territorio, l’Associazione Diabetici Nebroidea, presieduta da Paola Lo Presti, avvalendosi di un gioco con un palloncino ha spiegato anche ai più giovani (il diabete è la malattia metabolica più diffusa tra bambini ed adolescenti) come monitorare il Time in Range (TiR) (o tempo nell’intervallo), ovvero la percentuale di tempo che una persona trascorre con i livelli ematici di glucosio in un intervallo target.

Alla “Giornata mondiale del diabete” si darà ancora seguito grazie a nuovi incontri previsti nel weekend. Sabato 18 novembre, alle 16, la sala conferenze del convento dei Carmelitani Scalzi accoglierà come protagoniste le storie di persone con diabete, con un excursus sulle nuove tecnologie. Il giorno seguente, domenica 19 novembre, sarà invece la giornata dedicata allo “Screening glicemico – Prevenzione del diabete di tipo II”, dalle 9 alle 13 , nella centralissima piazza Duomo di San Piero Patti.