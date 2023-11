È stato accolto tra gli applausi scroscianti di quanti sono riusciti a prenotare la loro presenza all’interno della Palacultura. Un vero e proprio bagno di folla per il professore influencer Vincenzo Schettini, noto soprattutto per “La fisica che ci piace”, che ha raccontato la sua esperienza senza sottrarsi alle numerose domande degli studenti.

Proprio il docente ha dato l’avvio alla prima tappa della manifestazione “Viaggio al centro delle competenze” al Palacultura. Una tre giorni dedicata all’orientamento nel mondo del lavoro, ma anche un’occasione come quella di oggi di conoscere chi il proprio sogno lo ha visto realizzarsi come il professore Schettini.

«I ragazzi vedono in noi, noi insegnanti, qualcuno che li può ispirare e questo dobbiamo fare quando siamo in classe- spiega-. La fisica può diventare interessante anche per generazioni diverse. In questo c’è qualcosa di forte, di concreto, un significato profondo sul quale dobbiamo (dovremmo) riflettere». Il 21 febbraio Vincenzo Schettini sarà di nuovo ala Palacultura con il suo spettacolo «venitemi a trovare perché questo fare lezione, questo attrarre facendo lezione, ha per me un significato profondo».