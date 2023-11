Come previsto, sono arrivati puntuali i disagi per gli automobilisti a seguito della chiusura per lavori dell’Autostrada A20 nel tratto da Rometta a Milazzo, in direzione proprio del centro mamertino.

Lunghe code a partire dallo svincolo di Rometta, dove l’uscita era obbligatoria. Traffico più intenso soprattutto tra Venetico e San Pier Marina. Su Facebook c’è chi parla di tempi di percorrenza lunghissimi, oltre l’ora e mezza.

I lavori si protrarranno fino alle 20 di domani per quanto riguarda il tratto in direzione Milazzo. Successivamente interesseranno il lato opposto, sempre per la manutenzione dell’asfalto.