A Messina sono in nero il 10% degli affitti per studenti. È uno dei dati regionali dell’indagine “senza casa, senza futuro”, che si basa su 20mila risposte raccolte negli ultimi mesi portata avanti dall’Unione degli Universitari, insieme al SUNIA e alla CGIL Sicilia. Stamattina a Palermo sono stati presentati dati che sono preoccupanti, in particolare sugli affitti, dove l’offerta non regge il passo con la domanda, con costi impossibili da sostenere per le famiglie più in difficoltà.

Questo spesso può significare per molti studenti di rinunciare a studiare a causa dei costi, della condizione degli alloggi, gravissima in Sicilia e a Messina, e della mancanza di soluzioni.

Anche soltanto trovare l’alloggio non risulta facile, tra le città in cui emergono maggiori criticità c’è Messina. Nelle tre città universitarie siciliane il 10% degli studenti vive in camera doppia o addirittura tripla, ma il risparmio è minimo rispetto ad una singola.

Il contratto più frequente tra gli studenti è quello transitorio per studenti universitari, che dovrebbe avere un canone agevolato per gli inquilini, grazie a questo contratto i proprietari hanno una tassazione agevolata. Molto spesso però i canoni non sono corretti.

Nonostante il canone di locazione sia inferiore rispetto al Nord Italia, il caro affitti è arrivato anche in Sicilia, i prezzi sono aumentati del 18% a Palermo e del 14% a Messina, rispetto all’anno precedente.

Quasi uno studente su tre vorrebbe cambiare alloggio. Studenti e famiglie si trovano in difficoltà ad affrontare tutte le spese necessarie per l’intero percorso di studi. Quello degli affitti in nero è un dato molto grave: i canoni sono molto più alti e le condizioni degli alloggi peggiori.

A Messina meno del 40% degli studenti che si trova in una casa senza contratto è disponibile a denunciare. Inoltre il 13% degli studenti fa fatica a trovare una sistemazione per motivi legati al genere, il 10% per razzismo ingiustificato.

L’emergenza abitativa e il caro affitti, sono aggravati dalla grandissima carenza di posti alloggio pubblici, per questo abbiamo elaborato un report per denunciare la carenza della nostra Regione sui posti alloggio disponibili nelle residenze pubbliche. Ad oggi l’ERSU Messina offre soltanto 298 posti letto a Messina.

Gli studenti fuorisede a Messina sono però 9.357, più di 3000 ogni anno fanno richiesta di posto alloggio, nonostante questo la Casa dello Studente è ancora chiusa da 17 anni. “E’ evidente che il caro studio, il caro affitti, la mancanza di residenze pubbliche e di un vero welfare studentesco, rendano lo studio universitario un privilegio per pochi e non un diritto per tutti” – ha dichiarato il coordinatore dell’UDU Messina Damiano Di Giovanni – “Questi dati uniti allo scollamento di una didattica non al passo coi tempi, causano l’abbandono di tante e tanti ragazzi che vengono ogni anno lasciati indietro. Circa 3.000 studenti scelgono la rinuncia agli studi, anche per questo scenderemo in piazza a Palermo per lo sciopero studentesco il 17 novembre” ha aggiunto.

Sull’argomento il Segretario del SUNIA Messina Claudio Vallone ha ribadito che la vicinanza “alle studentesse ed agli studenti che protestano. Il nostro report congiunto presenta dati molto critici; il governo, nazionale e regionale, non può continuare a non accogliere queste richieste. Come SUNIA, abbiamo iniziato a raccogliere le firme per una petizione popolare per il diritto alla casa: tutti hanno diritto all’abitare dignitoso, in città vivibili e a misura di famiglie e studenti”.