Proprio quando film della caratura di “C’è anche domani” di e con Paola Cortellesi e “Comandante” con Pierfrancesco Favino stanno riempendo i cinema di tutta Italia a Capo d’Orlando il grande schermo rimane bianco.

Per gli orlandini in effetti basta percorrere pochi chilometri e recarsi alla vicina sala multimediale di Gliaca di Piraino per non perdere ottime uscite cinematografiche del momento.

Ma la domanda che in molti si sono posti, ed hanno posto anche alla nostra redazione è, ma quando riapre il cinema “Rosso di San Secondo” sul lungomare Andrea Doria ?

La gestione del cineteatro “Rosso di San Secondo” è affidata ad una ditta da parecchi anni ed il Comune di Capo d’Orlando ha prorogato la concessione in comodato della struttura per altri 10 anni nel 2016, a compensazione di importanti interventi strutturali effettuati dalla ditta (oltre 128 mila euro ndr).

Il responsabile della ditta affidataria della gestione ci ha riferito che questa settimana, al massimo la prossima, il cinema riaprirà i battenti con la proiezione di film di ultima uscita.

Ma controllando i canali social del cinema si evince che il prossimo film che verrà proiettato sarà il 15 dicembre e, per la precisione, l’ultimo di Ficarra e Picone dal titolo “Santocielo”.

Intanto la struttura ha aperto i battenti, proprio in questi giorni, alla rassegna teatrale, peraltro, con grande successo.

Al momento non sono pubblicizzati film di prossima programmazione, vale a dire questa settimana. Prende dunque sempre più corpo l’ipotesi del 15 dicembre.