I comuni di Militello Rosmarino, Alcara Li Fusi e Galati Mamertino hanno presentato un progetto congiunto da 1,3 milioni di euro per la riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili comunali.

L’iniziativa delle amministrazioni comunali dei tre centri dei Nebrodi è finalizzata alla partecipazione congiunta al bando del Ministero dell’Interno per l’accesso al Fondo nazionale di riqualificazione dei piccoli comuni.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’ingegnere Vincenzo Borgia, responsabile dell’area tecnica del comune di Alcara Li Fusi, con Rup l’architetto Giuseppa Cavolo del comune di Galati Mamertino, ente capofila.

Prevista la realizzazione di interventi nei palazzi municipali per poco più di 464 mila euro a Militello Rosmarino, 344 mila per Galati Mamertino e 269 mila euro per Alcara Li Fusi, che riguarderanno nello specifico l’installazione degli impianti fotovoltaici e di illuminazione ad alta efficienza, il rifacimento dei sistemi di climatizzazione, la sostituzione degli infissi e la realizzazione del cappotto termico.