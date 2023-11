Il comparto agricolo ha un alleato fondamentale che strizza l’occhio alla sostenibilità. Si tratta dell’irrigazione a goccia di Irritec. Un supporto preziosissimo, specie per quelle coltivazioni che necessitano di una buona disponibilità di acqua, soprattutto nei momenti più delicati della coltura. Come ad esempio la fioritura, dove si gioca una partita importante per la produzione futura.

In tal senso, basti pensare a quelle piante il cui ciclo di vita coincide con i momenti dell’anno di minore piovosità. Proprio in questi contesti l’irrigazione a goccia diventa un’alleata imbattibile. La tecnica consente di somministrare l’acqua direttamente alle radici delle piante. Così viene salvaguardato il principio di sostenibilità perché vengono notevolmente ridotti gli sprechi. D’altro canto, viene ottimizzato anche l’assorbimento.

Bisogna inoltre evidenziare la precisione e l’uniformità di tutto il sistema. Elementi che consentono alle piante di crescere in maniera omogenea, al riparo da malattie fungine o infestanti. Al terreno si risparmiano fenomeni di compattazione e asfissia.

In pratica l’irrigazione a goccia batte quella a pioggia. Controllando le pressioni, ottimizzando l’uso dell’acqua, diminuiscono i costi per i produttori anche in ottica fertilizzanti ed energia. Il tutto ottenendo il massimo risultato produttivo.

Ma l’elenco dei benefici è ancora lungo: l’irrigazione a goccia è efficiente anche in presenza di vento e garantisce una corretta distribuzione in tutta la coltura. Conseguenza diretta è l’aumento delle rese per ettaro e una distribuzione più accurata dei fertilizzanti nella zona radicale.

Irritec offre inoltre soluzioni su misura, tra cui ali gocciolanti e gocciolatoi di alta qualità, per un’irrigazione precisa e personalizzata adattabile a tutte le specifiche esigenze di ogni settore. Una progettazione che parte dall’analisi dello stato delle cose e dalla raccolta dati, nonché dalla valutazione delle esigenze dell’azienda.

L’irrigazione a goccia di Irritec guarda anche alle sfide climatiche e non potrebbe essere diversamente. Ed è proprio per questo che la sostenibilità è una stella parola costantemente seguita per garantire una costante produttività in agricoltura.