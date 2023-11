Mattinata movimentata a San Filippo del Mela a causa di un incidente sul lavoro che ha riguardato due operai che stavano eseguendo lavori nell’edificio di Piazza Fulci.

Per cause in corso di accertamento, i due lavoratori hanno perso l’equilibrio, cadendo da un’impalcatura. Entrambi sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo. Uno dei due ha riportato traumi più gravi.

Sul posto sono intervenuti Polizia Municipale, Carabinieri e anche il Sindaco Gianni Pino. L’edificio di Piazza Fulci un tempo ospitava i locali della vecchia scuola elementare, oggi è oggetto di lavori di riqualificazione.