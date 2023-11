E’ stato un intenso weekend all’insegna del gusto e del divertimento e con tantissima gente, quello appena trascorso nel Comune di San Marco d’Alunzio con la seconda edizione dell’evento “San Martino nel Borgo“.

L’appuntamento, svoltosi Sabato 11 e Domenica 12 Novembre, è stato caratterizzato dai colori e dal profumo del vino, con degustazioni di prodotti tipici locali, musica, spettacoli e comicità con la presenza del cabarettista Massimo Spata.

E’ stato possibile gustare il vino di alcune cantine della Sicilia, tra cui “Mandrarossa”, “Planeta”, “Tenuta Rapitalà” e “Mondifeso”, e anche in questa seconda edizione era presente la Fontana “Divina Aluntium”, dalla quale sgorgava per l’occasione del buonissimo vino rosso. Sabato 11 Novembre alle ore 16:00 è avvenuta l’apertura della mostra micologica, presso l’Auditorium S. Maria dei Poveri, seguita dall’Annullo Filatelico di Poste Italiane. Alle 17:00 si è tenuto il convegno “San Martino nel Borgo Aluntino“, mentre alle 18:30 sono stati aperti gli stand enogastronomici in Via Aluntina e si è svolta l’inaugurazione della Fontana “Divina Aluntium”. In serata si sono tenute la sfilata del Gruppo folk “L’Eremo” di San Mauro Castelverde e uno spettacolo di musica folk in Piazza Aluntina.

Domenica 12 Novembre alle ore 9:00 hanno preso il via le visite guidate per il borgo e alle 9:30 è partito il secondo concorso “Il Mastro vinaio aluntino – Vino fatto in casa”. In seguito l’Associazione Micologica Idnologica Torrenova (AMIT) ha dato vita a una mostra micologica, con gli stand enogastronomici che sono stati riaperti nel corso della mattinata. Alle ore 12:00 è stato proclamato il vincitore del concorso, presso la Fontana “Divina Aluntium”, e si è tenuta una degustazione di vini de “Il Mastro vinaio aluntino”. Il pomeriggio è stato dedicato ai bambini con “I bambini, l’uva e il vino”, a cura di “Animazione Marameo”, mentre alle ore 18:30 era presente il Gruppo folk ungherese “Ordogszeker” in Via Aluntina. A conclusione di “San Martino nel Borgo” alle ore 21:00 si è tenuto lo spettacolo di cabaret di Massimo Spata.