Far rivivere la magia del Natale coinvolgendo grandi e piccini in alcune iniziative volte a rafforzare lo spirito comunitario. Con questo obiettivo la Proloco di Montagnareale ha dato il via alla prima edizione dei concorsi “Il balcone più luminoso e originale” e “Il presepe più creativo”. I tre migliori allestimenti saranno giudicati da un’apposita commissione e riceveranno in premio dei buoni spesa da utilizzare nelle attività commerciali del comune di Montagnareale.

Tra le iniziative in cantiere spicca “U Natali di na vota”, manifestazione giunta alla decima edizione e organizzata dalla Proloco in collaborazione con l’associazione “Avventura Vita”, sotto il patrocinio del Comune. Il 26 dicembre le vie del piccolo centro collinare si trasformeranno in un grande presepe vivente a cielo aperto, con decine di figuranti impegnati a riprodurre gli antichi mestieri. In programma anche esibizioni di artisti di strada, musica tradizionale e degustazione di prodotti tipici.

Nel frattempo l’associazione di promozione locale, da poco costituita, ha già iniziato le sue attività attraverso l’inaugurazione di un progetto aperto a tutti i bambini e alla loro creatività, coinvolgendo tutti coloro che hanno voglia di dare una mano per contribuire a rendere più caloroso il natale a Montagnareale. Si tratta di un laboratorio ricreativo, che sarà attivo tutti i sabati fino al 2 dicembre, con l’obiettivo di realizzare insieme alcune decorazioni con cui addobbare i grandi alberi che saranno allestiti in centro e nelle contrade.

È la prima attività che la neonata associazione svolge all’interno della nuova sede di via Belvedere, negli spazi soprastanti l’Azienda sanitaria provinciale, concessa a titolo gratuito dal sindaco Salvatore Sidoti. «Ringraziamo il primo cittadino – è il commento degli esponenti della Proloco – per la disponibilità data e per aver accolto la nostra istanza, volta a ottenere una sede idonea allo svolgimento delle attività a favore della comunità di Montagnareale».