A soli tre giorni dal consiglio comunale dello scorso 7 novembre, il week end appena trascorso ha fatto registrare, secondo la denuncia del comitato spontaneo di cittadini, tre serate di musica tambureggiante ad alto volume.

Così, in un secondo documento a firma del portavoce, ingegner Francesco Valenti, il comitato lancia gravi accuse contro presunte talpe all’interno delle istituzioni che avviserebbero i proprietari dei locali di controlli ARPA.

“Chi è la talpa, all’interno delle istituzioni locali che protegge tali reiterate illegalità?” si chiede il comitato dei cittadini.

Di seguito il documento integrale inviato al Sindaco, al presidente del consiglio comunale, al commissario di Polizia ed ai consiglieri comunali di Capo d’Orlando.

OGGETTO: Integrazione n°2 ai precedenti esposti-denuncia, sull’ILLEGALE E GRAVE inquinamento acustico notturno e baccanale nell’Isola pedonale via Crispi.

Egr. Signori,

in data 07/11/23 ho partecipato alla seduta del Consiglio Comunale insieme ad altri membri del comitato.

Abbiamo appreso che finalmente il Sig. Sindaco ed i Signori Consiglieri, hanno deciso di risolvere il problema interpellando il Prefetto, previa convocazione dei titolari dei locali/discoteca, presenti nell’ isola pedonale e nelle vie adiacenti, al fine di prendere provvedimenti risolutivi per riportare la legalità notturna in città e ripristinare sia il violato diritto al riposo dei cittadini che hanno avuto la sventura di abitare nell’Isola Pedonale che la libertà d’impresa per gli Esercenti “Virtuosi” (rispettosi dell’ obbligo di non violare i diritti altrui e non produrre danni ingiusti a terzi).

“Sventura” perché in tutte le Città d’Italia e d’Europa le Isole Pedonali sono aree protette da inquinamento acustico e ambientale, tranne a Capo d’Orlando, dove, al contrario, l’Isola Pedonale è diventata area di franchigia alla legalità, ossia area di baccanale con musica fuori da ogni scala di decibel e schiamazzi di ubriachi.

Se è vero, come è vero, che l’inquinamento acustico della così detta “Movida” esiste in molte città italiane, ma in nessuna città, forse del Mondo, la “Movida” è ubicata nell’Isola Pedonale. Capo d’Orlando è l’unica che ha trasformato l’Isola Pedonale in discoteca e baccanale all’aperto fino alle 2-3 del mattino.

Con la presente informiamo le autorità in indirizzo, che la notte tra Venerdì 10 – Sabato 11, c.m., e la notte tra Sabato e Domenica 12 c.m., (ad appena tre giorni dalla seduta comunale sul tema), è stata prodotta nuovamente, dopo la mezzanotte, musica tambureggiante ad alto volume e tale da impedire di dormire agli abitanti della zona, anche tenendo le finestre a doppi vetri, sprangate.

In sostanza, il chiaro messaggio del gestore è codesto: “Me ne sbatto delle leggi e delle istituzioni”.

Sorge spontanea la domanda: “Chi lo protegge occultamente nell’ambito istituzionale locale per avere tale arroganza?” E a che pro?

Per far cessare codesto baccanale il dott. Aurelio Mangano, membro del comitato, ha dovuto per l’ ennesima volta , telefonare in piena notte al 112, per segnalare le palesi e reiterate violazioni della normativa vigente in materia.

Siccome durante il Consiglio Comunale del 07/11/23 il Sindaco ha ammesso pubblicamente di non essere stato capace di ripristinare la legalità notturna in questi ultimi 4 anni (a parte la chiusura per il Covid, che ci ha dato alcuni mesi di respiro), mi permetto di suggerire un consiglio:

Visto che gli avventori notturni dei suddetti locali-discoteca negli orari dalle 11 alle 3-4 del mattino, non portano alcun beneficio commerciale alle attività orlandine tranne agli sparuti titolari dei locali che esercitano in modalità fuori legge.

Visto che esistono in loco discoteche autorizzate dove divertirsi con musica, baccano, e l’ubriacarsi, ecc..

Visto che non è giusto che detti giovani, per non pagare il biglietto di entrata nelle discoteche legali, facciano discoteca per strada nell’Isola Pedonale. E nemmeno è giusto che i gestori facciano concorrenza sleale alle discoteche legalmente autorizzate.

Il Sig. Sindaco potrebbe agire nel modo seguente: chiedere al Commissario di Polizia di elevare multe sostanziose ai gestori ogni notte che essi producono il baccanale.

Inoltre inviare sia di giorno che di notte i vigili urbani per elevare le multe per l’occupazione abusiva del suolo pubblico, dato che i tavoli li lasciano, sempre, fuori dagli spazi autorizzati.

Qualora i gestori dei locali fossero recidivi, dopo la terza multa, il Sindaco ha il dovere di revocare la licenza all’esercizio. Magari revoca temporanea.

E se, successivamente, insistono nel delinquere (come finora è successo), provvedere alla revoca definitiva della licenza e chiusura dell’esercizio, essendo i gestori stessi la causa dei propri mali. Non credo che esistano altre misure diverse da queste, per altro, contemplate nella legge.

Come ben sa il Sig. Sindaco, le leggi italiane ed europee non consentono di fare soldi illegalmente, cioè commettendo reati penali reiteratamente.

Concludo, rappresentando che, in generale, è impossibile per un cittadino o un esercente, commettere ripetutamente illeciti e reati seriali se non vi sono dei protettori occulti nelle istituzioni.

Nel caso specifico: Amministrazione Comunale, oppure Vigili Urbani, oppure Commissariato di Polizia.

Cordialmente, il cittadino portavoce e vittima (78enne),

Ing. Francesco Valenti ​