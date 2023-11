Importante riconoscimento per il percorso naturalistico “Pietra Altare-Vinciguerra” di San Piero Patti, entrato a far parte del catasto sentieristico del Club Alpino Italiano (Cai).

Una valida collaborazione che si traduce in una concreta occasione di sviluppo e di promozione dell’offerta naturalistica sampietrina. Entrare a far parte dell’autorevole rete sentieristica, infatti, consente di beneficiare del canale di divulgazione delle attività outdoor naturalistiche e turistiche, collaborando affinché le autorità nazionali, regionali e locali contribuiscano secondo le rispettive competenze alla preservazione e manutenzione dei sentieri a salvaguardia degli scenari naturali e a garanzia di una sostenibile fruizione sociale. Con la convenzione a titolo gratuito e della durata di cinque anni, firmata alla presenza della sindaca Cinzia Marchello, dell’assessore alle politiche ambientali Gianluca Di Bella e il presidente della sezione Cai di Messina Natale Zanghì, l’Ente sampietrino si impegna a realizzare piccoli interventi di infrastrutture (quali capannine, siti web e App per dispositivi mobili) e a provvedere ad un’uniformità della segnaletica orizzontale e verticale lungo il sentiero, secondo lo standard del Club Alpino Italiano.

«Questo riconoscimento rappresenta un altro significativo passo in avanti verso una più efficace e consapevole valorizzazione delle risorse ambientali del nostro territorio – ritiene l’Amministrazione Marchello – che oggi si dota di un partner storico e conosciuto come il Cai, ringraziando il nostro esperto per lo sviluppo turistico, Santo Alba, che negli ultimi mesi ha lavorato con impegno e costanza per raggiungere questo obiettivo». Fra i punti qualificanti dell’Ente sampietrino, oltre al “percorso mistico – sentiero Pietra Altare – Vinciguerra”, nel centro nebroideo sono già stati inaugurati il “sentiero del cuore – sentiero Sanfantì” e il “sentiero delle Ciavole” che attraversa Tesoriero, Balze e Valdoria, mentre altri sono in procinto di essere ultimati.