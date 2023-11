Un flash mob per esprimere sostegno al popolo palestinese, protestando contro il genocidio che si sta consumando a quelle latitudini. La scorsa domenica mattina, a Capo d’Orlando, iniziativa del collettivo pro Gaza.

I manifestanti si sono sdraiati per terra davanti alla Chiesa Cristo Re, a rappresentare le vittime della guerra in corso a quelle latitudini. Una guerra che ha già fatto registrare le morte di oltre undicimila civili in un mese e oltre cinquemila di loro sono bambini,.

Si sono definiti portatori di pace. Per questo hanno voluto ricordare alla gente comune di unirsi e farsi sentire.