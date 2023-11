E’ stato convocato per Giovedì 16 Novembre alle ore 18:00 il Consiglio Comunale di Longi, che dovrà discutere di due variazioni al Bilancio di previsione 2023/2025 e di tre debiti fuori Bilancio.

L’Adunanza Consiliare, fissata in Sessione straordinaria, dovrà anche ratificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 26 Settembre scorso, per un prelievo dal Fondo rischi contenzioso per soccombenza giudiziale, e dovrà occuparsi dell’adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione per l’anno 2024, in applicazione dell’art. 17, comma 12, della Legge Regionale n. 4 del 16 Aprile 2003.

Le due variazioni al Bilancio di previsione triennale si riferiscono alla ratifica di due Deliberazioni della Giunta Comunale, datate 8 Settembre e 2 Ottobre 2023. Invece i debiti fuori Bilancio riguardano: il giudizio vertente tra il Dott. Geol. Savoca Antonino e il Comune di Longi, per il pagamento di competenze professionali a favore del professionista; la sentenza n. 2626/2022 a conclusione di un procedimento intrapreso, per refusione delle spese di lite e rimborso del contributo unificato; le refusione delle spese di lite e di rimborso spese, in adempimento alla sentenza n. 151/2023 e a conclusione di un procedimento intrapreso dai ricorrenti.