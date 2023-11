Si rinforza l’alta pressione che abbraccia la Sicilia e garantisce, in questo primo scorcio di settimana, condizioni di tempo più stabile e mite. I cieli si manterranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutto l’arco della giornata.

I venti saranno deboli occidentali, in attenuazione e rotazione ai quadranti nord occidentali. Per quanto riguarda i mari, Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Previsioni a cura di 3bmeteo.com