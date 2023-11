Brillano le stelle di Barcellona Basket 4.0 e Orlandina Basket, entrambe vittoriose nell’ultima giornata – l’ottava – del campionato di B Interregionale di pallacanestro.

L’Orlandina Basket, prima della classe in solitaria, vince senza particolari patemi al PalArcidiacono, archiviando la pratica Cus Catania con il netto punteggio di 64-91. I paladini sono partiti subito benissimo, andando all’intervallo lungo con sette lunghezze di vantaggio. Poi un parziale di 14-37 spiana la strada verso il successo.

La NextCasa Barcellona Basket 4.0 viola invece il parquet della Basket School Messina, confezionando un successo che non fa una grinza al PalaTracuzzi. Finisce 63-77. Spiccano i 26 punti di Lalic. Per i barcellonesi è un momento d’oro e l’entusiasmo in città sta crescendo di settimana in settimana verso un gruppo di ragazzi che stanno facendo innamorare nuovamente gli appassionati della palla a spicchi in giallorosso.

Torna alla vittoria anche la Svincolati Milazzo che batte a domicilio il Bim Bum Basket Rende con il punteggio di 67-76. Milazzo ha preso vantaggio nel terzo quarto, portando nuovamente a casa i due punti. Vittoria anche per Castanea, strepitoso nel derby contro la Fortitudo Messina, finito con il punteggio di 75-83.

Per quanto riguarda le altre partite, il big match tra Virtus Ragusa e Viola Reggio Calabria sorride agli iblei che vincono all’extra-time con il punteggio di 105-98. I 40’, infatti il punteggio ha fatto registrare la parità sull’88-88.

Infine, Sala Consilina ha battuto Piazza Armerina a domicilio con il punteggio di 77-83.