Si è svolta ieri pomeriggio, presso il Salone parrocchiale “Giovanni Paolo II” di Rocca di Capri Leone, una giornata informativa sul primo soccorso e le manovre di disostruzione, organizzata dal Comune di Capri Leone in collaborazione con la Cooperativa Sanecoop.

L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti i presenti e, in modo particolare, il Presidente della Sanecoop Giuseppe Princiotto, l’istruttore BIS-D (Adulto e Pediatrico) Santi Saccone, per la sua disponibilità nella veste di istruttore, coadiuvato da Filippo Borrello, operatore nel settore dell’emergenza/urgenza, e dai medici del 118 Dott. Giuseppe Catalano Puma e Dott. Guido Latino (specialista in Chirurgia Pediatrica).

I medici e i professionisti del settore sanitario hanno spiegato le tecniche e il comportamento da assumere in casi di emergenza. Per l’Amministrazione tra gli altri erano presenti alla giornata sul primo soccorso il Sindaco On. Bernadette Grasso e gli Assessori Comunali Valentina Tascone, Rosalba Todaro e Calogero Mancuso.